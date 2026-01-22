金沢では21日夜、顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。大雪は25日頃まで続く見込みで、気象台は交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。強烈な寒波と冬型の気圧配置の影響で、金沢では21日夜10時までの6時間に20センチの雪が観測され、気象台は顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。午前11時の積雪は、珠洲で22センチ、金沢で20センチなどとなっています。 金沢市民は：「雪国とはいえ、うんざりしていま