塩貝健人がランキングトップに浮上ドイツのサッカー専門サイト「トランスファーマルクト」が21歳以下で移籍した日本人選手の移籍金ランキングを公開した。オランダ1部NECナイメヘンからドイツ1部ヴォルフスブルクへの移籍が決まったFW塩貝健人が950万ユーロ（約17億5000万円）でGK鈴木彩艶を抜いてトップに立った。20歳の塩貝が飛躍的なステップアップを遂げた。NECでは先発の機会はほとんどなく、スーパーサブとしての立ち位