足裏の毛の役割 そもそも、猫の肉球の間の毛（タフト）は、なんのためにあるのでしょうか。 まず、肉球には「クッション」や「体温調節」などの役割があります。高いところから飛び降りることが多い猫の足裏を、フニフニの肉球が守ってくれるというわけです。衝撃を和らげるだけでなく、滑り止めとしても役立っています。また、猫の体は人間のように汗をかくことができませんが、代わりに肉球で汗をかいて体温調節をする