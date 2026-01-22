昨年7月にオープンした備前市美術館（岡山県備前市）で、開館を記念した特別展「浦上コレクション 北斎漫画 画狂！画驚！！画叫！！！」が、1月10日から開かれている。（写真提供：備前市美術館）葛飾北斎（1760〜1849）は、江戸時代後期を代表する浮世絵師で、生涯に3万点以上の作品を残した。『北斎漫画』は、弟子の絵手本として1814年に初編が刊行され、庶民の間で広く親しまれた。北斎の没後も含め、1878年までに全15編が