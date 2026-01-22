この冬最強最長の寒波の影響で、東海3県でも22日未明から局地的に雪が降っていて、三重県の沿岸部でも雪が積もりました。（リポート）「午前8時の四日市市です。歩道にはうっすら雪が積もっていて、行き交う車の屋根にも雪がこんもりとのっています」強い冬型の気圧配置が続いている影響で、四日市市では22日午前7時に5センチの積雪が観測され、いなべ市でも17センチの雪が積もりました。街の人：「ズボンを2枚はいたり