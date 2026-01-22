ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆【根拠なき自信】「ときどき、我が家では石油ストーブを使って惣菜を温めています。揚げ物系のおかずのときは網の上にアルミ箔をしいて油が落ちないようにしています。先日、旦那が唐揚げを網に直接乗せていたので、私が『油が落ちるんじゃな