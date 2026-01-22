2月8日に投開票が行われる予定の衆議院選挙に向け、福岡市で1月22日、候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。午前9時半ごろ、博多区役所前では福岡市から委託を受けた業者が掲示板を設置しました。福岡市は、公示前日の1月26日までに市内1830か所に掲示板を設置します。一方で、福岡市選挙管理委員会によりますと、解散から公示までの期間が短いため、投票所への入場整理券が市民に届くのは、2月2日以降になる