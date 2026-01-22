強い寒気の影響で、今日22日は北陸地方など日本海側を中心に山沿いだけでなく平地でも大雪となっている所があります。25日頃にかけて日本海側を中心に断続的に雪が降り、積雪がさらに増えるでしょう。道路への影響が長引きそうです。車のスリップ、スタックなどにより立ち往生のリスクが高まり、大規模な交通障害が発生することも考えられます。最新の交通情報を確認してください。北海道〜東海雪雲の流れ込み続く今日22日は強い