大喜利ドットジェーピーは、大喜利ファシリテーター・山本ノブヒロによる著書『最強のチームはお題を出し合う大喜利メソッドが磨く笑顔の共創力』を、2026年1月30日に日本能率協会マネジメントセンターより出版することを発表しました。大喜利を単なるお笑いやアイデア発想の技法としてではなく、人と人とのコミュニケーションや場づくりを支える「メソッド」として体系化。「解答より回答、競争より共創」というコミュニケーシ