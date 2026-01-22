ラナップから、USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換できるDAC変換アダプター「Sonollo（ソノロ）」が、2026年1月30日（金）より発売されます。スマートフォンで音楽を聴きながら同時に充電も行える、DAC内蔵の変換アダプター。カフェや喫茶店で読書や勉強をしながら、バッテリー残量を気にせず高音質な音楽を楽しめる、「音楽と暮らす時間」を快適にするアイテムが登場します。 ラナップ「Sonollo（ソノロ）」