根室市およびねむろ水産物普及推進協議会は、2026年2月6日(金)から8日(日)までの3日間、東京・新宿駅西口広場イベントコーナーにて『北海道根室まるごとフェア2026』を開催します。「世界に誇る根室の自然・歴史・食に魅せられる」をテーマに、特産品の販売から観光PR、歴史展示、ステージイベントまで、根室市の魅力を東京で存分に味わえるイベントです。新宿駅改札からすぐの場所で、北海道根室の旬の味覚と文化に触れることがで