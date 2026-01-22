韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』より、キャラクター予告編と最強クロノバースポスターが解禁された。【動画】英雄たちの運命が交錯する『超時空英雄伝エイリアノイド』予告本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公