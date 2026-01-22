高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第79回）が22日に放送され、知事の江藤（佐野史郎）から驚きの提案をされた錦織（吉沢亮）と、彼の背中を押すヘブン（トミー・バストウ）の姿が描かれると、ネット上には「ズッ友だよ！」「友情スバラシ〜」「両思いやん」などの声が相次いだ。【写真】錦織（吉沢亮）とヘブン（トミー・バストウ）の友情に胸