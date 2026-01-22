「GrinLab（グリンラボ）」より新商品「イブル防水ベビーカーシート」の販売を開始しました。「おむつ漏れ」や「食べこぼし」といったパパ・ママの外出時のお悩みに応える、機能性と快適さを兼ね備えたアイテムです。人気のイブル素材の風合いはそのままに、防水機能と保冷剤ポケットを搭載し、オールシーズン快適に使用できる設計となっています。 GrinLab「イブル防水ベビーカーシート」 販売開始日：2026年1月