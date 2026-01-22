オリックス・山下舜平大投手が２２日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。プロ６年目の１６１キロ右腕は、室内練習場でダッシュ、キャッチボールなどで調整。成長過程による腰のコンディション不良に苦しんだ２５年を経て「体はとてもいい状態。そこから調子も悪くならず、今は予防や再発しないようにトレーニングをずっと行っている」と現時点での仕上がりは上々だ。オフシーズンは４勤１休のペースで練習を続け、昨