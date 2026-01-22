2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に1月22日午前、高知県庁で県選挙管理委員会の職員が投票用紙の発送作業を行い、投票用紙の入った段ボール箱を車4台に積み込みました。投票用紙は「あさぎ色」の選挙区用と「ピンク色」の比例代表用の合わせて約126万枚で、高知市を除く33市町村に22日中に届けられるということです。■県選挙管理委員会・西森匡志さん「通常よりも短いスケジュールでしたので、とにかく事務的