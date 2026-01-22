ＤｅＮＡは２２日、大野貴洋氏の２軍野手育成コーチ就任を発表した。大野氏は所沢商から９６年ドラフト３位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。１軍出場がないまま０１年に退団。０２年から社会人の東京ガスで７年間プレーし、２３年からは同じく東京ガスでコーチを務めていた。