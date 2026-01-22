スモカ歯磨は、全国のアインズ＆トルペにて、朝夜使い分けのオーラルケアブランド「コスミオン(COSMION)」のパッケージリニューアル記念キャンペーンを実施しています。2026年1月1日(木)から1月31日(土)までの期間中、対象商品を購入するとポイント還元率がアップするお得な企画です。特に「5と6のつく日」は、アインズ＆トルペのポイントが通常の10倍となる驚きの還元率が適用されます。 スモカ歯磨「コスミオン(COSMION)」