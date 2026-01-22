お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、24日に放送される。今回は、スバルが誇る名車『レガシィ』の開発を担当したエンジニアの辰己英治氏を迎え、自身の愛車遍歴や、書激を受けた車を紹介する。【写真】初代スバル『レガシィ』開発時に“比較”された37年前の“名車”の全貌人生で思い出に残る1台として登場したのが、レガシ