XGが23日にリリースする初のフルアルバム『THE CORE - 核』のリード曲「HYPNOTIZE」のミュージックビデオのティザーが公開された。【動画】期待高まる！XG、1stアルバムリード曲「HYPNOTIZE」MVティザー公開「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような、強い没入感を与える楽曲。テーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつける「魅惑」と「催眠」。