スノーボード・パラレル大回転の竹内智香（42、広島ガス）が、冬季では日本女子最多となる7度目のオリンピック出場を決めた。2002年のソルトレークシティ大会で五輪初出場を果たし、4度目の出場となった2014年のソチ大会では銀メダルを獲得、同競技で日本女子初となる表彰台にのぼった。36歳の時には卵子凍結を公表している竹内。長年競技を続けるなかでの葛藤や様々な“決断”を、竹内と同世代の「news23」（TBS）小川彩佳キャス