千葉ロッテマリーンズは22日、千葉市消防局が実施する「春の火災予防運動（3月1日〜7日）」にあたり、火災予防の重要性を広く周知することを目的として制作される火災予防運動ポスターに、高野脩汰投手が起用されることを発表した。【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像本ポスターは、同運動にあわせて、千葉市内の町内自治会、公共施設、事業所など約2500ヶ所に掲示され