次の衆院選で自民党の公認を外れた富山1区の現職、田畑裕明衆議院議員は、昨夜、無所属で立候補する意向を明らかにしました。田畑議員は、昨夜富山市内で開かれた後援会の会合で「チャンスを与えていただきたい。無所属でも出馬をし、富山市民の有権者の皆さんに判断を委ねたい」と述べ、富山1区から無所属で立候補する意向を明らかにしました。KNBの取材に対し、田畑議員は、きょう正式に表明するとしています。党本部はきのう、