富山県内全域に出されていた大雪警報は、注意報に切り替わりました。引き続き積雪の急な増加に注意してください。きょうの県内は、強い冬型の気圧配置の影響で広く雪が降り、午前11時現在の積雪は、富山市猪谷で36センチ、砺波市で31センチなどとなっています。雪はこの後も降り続く見込みで、あす午前6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで、平野部で50センチ、山間部で70センチと予想されています。交通にも影響