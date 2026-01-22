22日朝の東京株式市場は6日ぶりに値を上げています。トランプ大統領がグリーンランドの領有をめぐり、ヨーロッパ8か国への追加関税を見送ったことで前日のニューヨーク株式市場が上昇。安心感が広がり、東京株式市場でも買い注文が多く入っています。日経平均株価の午前の終値は21日に比べて986円21銭高い5万3760円85銭でした。