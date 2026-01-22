観光庁は、2025年のインバウンド消費動向調査の速報値を発表した。訪日外国人の旅行消費額は9兆4,559億円（前年比16.4％増）、1人あたり旅行支出は229,000円（同0.9％増）だった。外国人旅行消費額のうち、国・地域別でトップは中国の2兆26億円（21.2％）、次いで台湾の1兆2,110億円（12.8％）、アメリカの1兆1,241億円（11.9％）の順だった。前年4位のアメリカが順位をあげた。費目別構成比は、宿泊費が3兆4,617億円（36.6％）、