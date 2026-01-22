きょう22日からあす23日にかけても日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が続き、山陰から北の日本海側では雪が降るでしょう。その他の西日本から北日本はあすにかけて広い範囲で晴れますが、所によりにわか雪やにわか雨がありそうです。山陰から近畿日本海側や北日本の日本海側ではきょうは、東日本の日本海側はあすにかけて、大雪による交通障害に警戒してください。きょう11時の時点でも一部地域で警報が発表されるなど、すでに大