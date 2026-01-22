歌手の工藤静香（５５）がデニム私服と手料理を公開し、反響を呼んでいる。２１日までにインスタグラムで「お勉強後のレコーディングオケ録！！このお勉強は今回のレコーディングには関係のないのです。来年に向けての勉強です」とつづり、ダメージデニム姿を投稿。「そして豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね。ビタミンが出てもったいないので茹（ゆ）で