熊本県の阿蘇・中岳火口で大破した遊覧ヘリが見つかった事故を受け、国の運輸安全委員会の航空事故調査官が現地に入りました。国の運輸安全委員会田上啓介 航空事故調査官「まずはできることから、気象がどうだったか、運航体制はどうだったか（など調査）。現地に登れるようであれば（捜索隊に）同行して近くまで行きたいと思います」ヘリに乗っていた3人の安否はまだわかっておらず、警察と消防が捜索を続けています。