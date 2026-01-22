日本レコード協会は２２日、２０２５年の年間（１ 月〜１２ 月）の音楽ソフト（オーディオレコード･音楽ビデオの合計）生産実績を発表した。前年比１０１％の１ 億４３０２ 万枚･巻、金額で同１０５％の２１５７億円といずれもプラスとなり、４年連続で２０００億円台を維持した。オーディオレコードでは、コロナ禍以前の２０１９年以来６年ぶりの１５００億円超え。そのうちアナログレコードは数量・金額ともに５年連続のプラ