大相撲・初場所は20日、東京・両国国技館で十日目が行われ、前頭四枚目・熱海富士が横綱・大の里を取り直しの末に破り、前日に続いて2日連続の金星を獲得した。早くも8勝2敗と勝ち越しを決めた翌日21日、藤ノ川を送り出しで破り9勝2敗とし、優勝争いトップに並んでいる。【写真】懸賞金の束に驚き微笑む熱海富士22日には、新大関で優勝を目指す安青錦との2敗同士対決となる。優勝争いが佳境に入る中、土俵外で話題となったのは