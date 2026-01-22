茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男のものとみられる車が犯行時刻前後に、現場周辺の防犯カメラに写っていたことがわかりました。【写真を見る】茨城・水戸ネイリスト殺人事件防犯カメラに元交際相手（28）の車か女性の自宅リビングに「ご祝儀袋」事件との関連を捜査茨城県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）は先月31日の夜、水戸市のアパートで、元交際相手でネイリストの小松