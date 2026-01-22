JR東海は、滋賀・米原地区での大雪の影響で、東海道新幹線の一部区間で速度を落として運行しています。東海道新幹線では、名古屋駅から京都駅の間で速度を落として運行していて、最大30分程度遅れが出ているということです。また、山陽新幹線では新大阪から博多駅の下り線で一部遅れが生じています。また、高速道路では北陸道の敦賀インターチェンジから米原ジャンクションの上下線で通行止めが行われていて、北海道から近畿までの