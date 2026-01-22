売春するための個室を提供したとして、神奈川県川崎市の性風俗店が摘発されました。警察によりますと、逮捕された川崎市の性風俗店、「クリスタル京都南町」の店長とみられる川本俊輔容疑者ら4人は21日、店舗で女性が売春するための個室を提供した疑いがもたれています。摘発された店舗は風俗グループ「京都グループ」の経営とみられ、去年1年間の売り上げはおよそ5億6000万円とみられるということです。警察は、21日に関係先を家