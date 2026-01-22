日本銀行は、22日から金融政策決定会合を開催します。政策金利は据え置かれる見通しです。日本銀行は、前回の会合で政策金利を0.75％に引き上げましたが、今回は実体経済への影響などを確認するため、現状維持の公算が大きくなっています。0.75％は30年ぶりの水準となるため、複数の関係者は、経済や物価への影響を丁寧に見極めたいとの姿勢を示しています。一方、前回の利上げで日米の金利差は縮まりましたが、足もとでは、長期金