アメリカのトランプ大統領はデンマーク自治領のグリーンランドについて、武力の行使は否定しながらも領有に改めて意欲を示しました。一方、ヨーロッパ8か国に課すとしていた関税の発動を見送ると表明しました。トランプ大統領「武力の行使はしないだろう。不必要だし望んでもいない。アメリカが望んでいるのはグリーンランドという土地だけだ」トランプ大統領は21日、スイスで行われている「ダボス会議」で、グリーンランドについ