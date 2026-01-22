10万人に1人の病気と言われる先天性疾患の難病「脳動静脈奇形」を患い、現在はインフルエンサーとして難病に関する発信をおこなっている俳優の間瀬翔太さん。後遺症のひとつに「てんかん」があり、33歳で障害者手帳保持者となりました。障害者になり健常者だったころにはわからなかったことを知ったといいます。 【写真】見た目ではわからない後遺症と闘う間瀬さんの現在（15枚目/全20枚） 思い通りに動かない体にショック