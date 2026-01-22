女優・平祐奈のイメージ激変ショットが反響を呼んでいる。平は２１日、自身のインスタグラムを更新。「走志走愛痛かったぜっ！＃ヤンドク」と記し、橋本環奈主演のフジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・午後９時）で演じた“ヤンキー”役での特攻服ショットをアップした。この投稿には、「かっこよかったよー」「かわいい」「愛志天流」「お似合いですよ〜」「ｓｏｃｏｏｌ」「とてつもなく美人！」などのコメ