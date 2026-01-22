女優のユン・ジニが、YouTube活動の休止を選択した。育児とYouTubeを両立してきた彼女は、ファンに向けて感謝とともに、申し訳ない気持ちを率直に伝えた。【画像】ユン・ジニ、「夫にパイプカット」を強要？ユン・ジニは1月21日、自身のYouTubeチャンネル「本当のユン・ジニ」の投稿を通じて、「気持ちを整える時間が必要で、少しだけ休もうと思う」と伝えた。続けて、「毎週お会いしたかったが、このようなお知らせをすることにな