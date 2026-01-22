【モデルプレス＝2026/01/22】元日向坂46の佐々木久美が1月21日、自身のInstagramを更新。思い出写真を披露し、反響を呼んでいる。【写真】30歳元日向坂初代キャプテン「20代楽しかった」ワキ全開ノースリーブ姿◆佐々木久美、20代の思い出写真公開1月22日に誕生日を迎える佐々木は「20代楽しかったな」とつづり、写真を多数投稿。「PARiS 2024」と書かれたエッフェル塔の前で、スラリとした脚が際立つ黒いミニスカートワンピース