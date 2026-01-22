BLACKPINKは、東京ドーム公演を記念した大規模プロジェクトを展開し、日本列島をピンク色に染めた。1月22日、YGエンターテインメントによると、BLACKPINKの3度目のワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] 」を記念して日本各地で展開されたポップアップストアの累計来場者数が10万人を突破した。【写真】「ジェニーはクラブ、ロゼはドンキ」対照的な“日本滞在”昨年7月に東京でスタートした同企画は、神戸、大阪、名古