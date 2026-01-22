宅配ピザ「PIZZA-LA」は、1月22日の「カレーの日」にあわせ、ロングセラー商品『カレーモントレー』を対象とした割引キャンペーンを実施する。2026年1月22日(木)から2月1日(日)までの期間、ピザーラ公式サイトからのデリバリー注文限定で、Pサイズ(パーソナルサイズ、1人向け) 150円引き / Mサイズ 200円引き / Lサイズ 400円引きで割引が実施される。【画像を見る】カレーモントレーの商品画像を見る『カレーモントレー』は、発売