メゾンのパティシエたちが趣向を凝らした新作は味覚の扉を軽やかに開く、エキサイティングなマリアージュ。チョコレートシーズンの風物詩、背筋を伸ばして味わいたい。? LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE（ル・ショコラ・アラン・デュカス）♡とカカオを忍ばせた、幾何学チョコに心酔！アンフィニ・クール\6,480大きなハート型ショコラに刻まれているのは細かなハート柄。上下に重ね合わされボックス状になったそのハート型ショコ