東かがわ市殺処分の様子10日（香川県提供） 東かがわ市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、香川県は23日午前に搬出制限区域解除に向けた検査を行う方針です。 検査結果は23日午後にも判明する予定で、陰性を確認し、国との協議が完了した場合、23日午後にも発生養鶏場の半径3㎞から10㎞の区域に設定しているニワトリや卵の搬出制限を解除する予定です。