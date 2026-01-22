現役看護師として働きながら、X（旧：Twitter）で4.4万人以上のフォロワーを誇る、人気アカウント「教祖ちゃん」。社会保障について鋭い意見を述べる一方で、看護師の仕事の過酷さや育児についてユーモアを交えて発信しています。 そんな教祖ちゃんは、一昨年出産を経験した1児の母として、現在は週に1～2日ほど整体師の仕事をしています。現在に至るまでには適応障害による休職、離職など数々の困難があった