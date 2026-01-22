岐阜県関ケ原町で22日朝、軽自動車と大型トラックが正面衝突し、男性1人が意識不明です。雪の影響は分かっていません。消防によりますと、22日午前9時半すぎ、関ケ原町松尾で「軽自動車とタンクローリーのような車が正面衝突している」と、事故を目撃した男性から119番通報がありました。軽自動車は大破し、運転していた30代くらいの男性が、意識不明で病院に搬送されました。路面凍結はしていなかったとみられ