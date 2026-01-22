金沢市では、昨夜10時までの6時間に20センチの雪が降り、気象台は「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。午前10時の積雪は20センチとなっていて、一夜明け、道路や車の除雪作業に追われる姿が見られました。住民「一晩でどっと来たので。きょう1回目で、2回目が怖い、週末の」今後も平地での大雪のおそれに加え、気温の低い状態が続くため、水道管の凍結にも注意が必要です。JRは福井県の敦賀駅で北陸新幹線と接続する、