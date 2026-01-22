けさ、富山市の住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。警察や消防によりますと、きょう午前7時ごろ、富山市赤田の木造2階建ての住宅で「2階から出火している。煙がひどくて下の階に降りられない」と119番通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、この火事によるけが人はいませんでした。現場は、蜷川小学校に近い住宅密集地です。警察と消防は実況見分をして、延焼の有無や火事の原因などを調べることにし