ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢29Æü¤«¤é2·î11Æü¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ø¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡Ù¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç28¡Ê¤Ë¤ï¤È¤ê¡Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö