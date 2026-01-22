安倍元総理の銃撃事件をきっかけに注目された単独でテロなどを行う「ローン・オフェンダー（LO）」について、警察庁は衆議院選挙に向けて警備体制のさらなる強化を図ります。ローン・オフェンダーとは、特定のテロ組織と関わりがなく、過激化した個人が単独で不特定多数の人に危害を加えるおそれのあるもので、人との関わりが希薄なためLOによる犯罪は「前兆」の把握が難しいとされています。警察庁はこれまで、安倍元総理銃撃事件